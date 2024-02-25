Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21. hafta maçları tamamlandı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21. hafta mücadelesi, bugün oynanan 2 maçla tamamlandı.

İki başkent ekibinin karşı karşıya geldiği karşılaşmada Spor Toto, Ziraat Bankkart'ı 3-2 yendi.

Günün diğer maçında ise RAMS Global Cizre Belediyespor, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Ligde oynadığı 21 maçı da kazanan Halkbank, liderliğini sürdürdü.

Efeler Ligi'nin 21. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

TÜRŞAD-Galatasaray HDI Sigorta: 1-3

Fenerbahçe Parolapara-Arkas Spor: 3-1

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: 2-3

Halkbank-Bigadiç Belediyespor: 3-0

Develi Belediyespor-Brand Group Alanya Belediyespor: 3-1

Spor Toto-Ziraat Bankkart: 3-2

Hatay Büyükşehir Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor: 1-3