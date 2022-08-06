Van spor haberleri: Özalp'te 'Mahaller Arası Futbol Turnuvası' yapıldı - Haberler

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Van spor haberleri: Özalp'te 'Mahaller Arası Futbol Turnuvası' yapıldı

Van spor haberleri: Özalp'te 'Mahaller Arası Futbol Turnuvası' yapıldı

Edinilen Van gelişmesine göre Van'ın Özalp ilçesinde 'Mahalleler Arası Futbol Turnuvası' düzenlendi.

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Van'ın Özalp ilçesinde 'Mahalleler Arası Futbol Turnuvası' düzenlendi.

Özalp Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve dört mahallenin katılımıyla yapılan futbol turnuvası, final maçıyla sona erdi. Kargalı Mahallesi ile Mahmudiye Mahallesi arasında oynanan final maçında Kargalı Mahallesi 5-1 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Özalp Gençlik ve Spor Müdürü Cahit Irmak, bu yıl ilkini düzenledikleri turnuvanın sadece ilçe merkezinde bulunan mahalleler arasında yaptıklarını belirterek, önümüzde yıllarda ilçe genelinde bulunan tüm mahaller arası yapılacağını söyledi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Spor

gençlik Futbol Özalp Van Spor Haberler

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