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Van'da bölgenin ilk sutopu takımı kuruldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Van'da bölgenin ilk sutopu takımı kuruldu

Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Doğu Anadolu Bölgesinin ilk sutopu takımını kurdu.

Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Doğu Anadolu Bölgesinin ilk sutopu takımını kurdu.

Kentte gençlere yönelik birçok spor dalında önemli başarılara imza atan Van Büyükşehir Belediyesi, sporun ve sporcunun gelişimi için çalışmalarını sürdürüyor. Bünyesinde futbol, basketbol, voleybol, dağcılık, tekvando gibi birçok spor dalını barındıran Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, yeni bir spor dalı daha açtı. Doğu Anadolu Bölgesinde bir ilki gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Erkek Sutopu Takımı kuruldu.

Deneyimli sutopu antrenörü İranlı Akbar Mirzamohammadi yönetiminde 15-19 yaş arası gençlerden oluşan sutopu takımı, antrenmanlarını Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle olimpik yüzme havuzunda gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Fatih Sevinç, spora ve sporcuya desteğini esirgemeyen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı'ya teşekkür etti. Sevinç, su topunu kentte ve bölgede geliştirmek istediklerini ifade ederek, takımında yer almak isteyenleri kulübe davet etti.

Küçüklüğünden bu yana spora ilgisinin olduğunu anlatan takım sporcusu Sadık Buğrahan (15) ise çalışmaların olumlu yönde olduğunu ifade ederek, liglere katılarak en iyi başarıyı elde etmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sutopu Takımı, Türkiye Sutopu Federasyonu tarafından belirlenecek müsabaka takvimin ardından mücadele edeceği liglerde başlayacak. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Spor

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