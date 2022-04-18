Uluslararası tekerlekli sandalye tenis turnuvası 'Kemal Şahin Open' sona erdi

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen uluslararası tekerlekli sandalye tenis turnuvası "Kemal Şahin Open" tamamlandı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Megasaray Tenis Akademisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvaya, 23 ülkeden 3 kategoride toplam 91 tenisçi katıldı.

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, turnuvanın açılışında bedensel engelli milli sporcu Emirhan Toper, quad kategorisinde dünya 11 numarası Uğur Altınel, Japonya'dan dünya 16 numarası Saki Takamuro ve Fransa Milli Takımı sporcusu Pauline Deroulede ile gösteri maçı yaptı.

Düzenlenen müsabakaların sonunda erkeklerde Belçikalı Joachim Gerard, kadınlarda Rus Victoria Lvova ve quad kategorisinde de Güney Afrikalı Ronald Ramphadi şampiyon oldu.

Turnuvaya adı verilen Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, buradaki konuşmasında, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun birbirinden önemli uluslararası turnuvalarına ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi.

Engel tanımayan sporculara kamp imkanı sağladıklarını kaydeden Şahin, "Sporcularımız, sosyal sorumluluk bilinciyle engellileri de düşünerek düzenlediğimiz tesisimizde rahatça konaklıyor ve tenis oynayabiliyor. Diğer müşterilerimiz de engellilerin burada ağırlanmasını ve tenis oynamalarını memnuniyetle karşılıyor. Biz de onların başarılarıyla her zaman gurur duyuyoruz." dedi.

Dünyanın birçok yerinden gelen tenisçileri ülkede ağırladıklarını ifade eden Şahin, engelli tenisçileri her zaman desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Uluslararası Tenis Federasyonu Tekerlekli Sandalye Tenisi Komite Üyesi Önder Yurdagül ise Türk tenisinin ve Türkiye'deki tekerlekli sandalye tenisinin gelişiminde büyük destekleri bulunan Kemal Şahin'in adını verdikleri turnuvanın bu yıl ikincisini düzenlediklerini belirtti.

Türkiye'nin dünyadaki en büyük tekerlekli sandalye organizasyonunu 15-22 Mart'ta Megasaray Tenis Akademisi'nin ev sahipliğinde yaptıklarını aktaran Yurdagül, "Bu çok önemli uluslararası turnuvaya 60 ülkeden sporcu katıldı. Nasipse 2023'te Tekerlekli Sandalye Tenis Dünya Şampiyonası'nı da buraya getireceğiz. Bu, hem ülkemiz hem de bölge için ciddi anlamda bir prestij olacak. Ayrıca önümüzdeki yıl burada 20 uluslararası turnuva daha yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.???????