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UEFA'dan Türk gözlemcilere görev

AA - Süha Gür - Spor
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UEFA'dan Türk gözlemcilere görev

UEFA, Türk gözlemciler Erol Ersoy, Barış Şimşek ve Orhan Erdemir'i organizasyonlarında görevlendirdi.

Uefa, Türk gözlemciler Erol Ersoy, Barış Şimşek ve Orhan Erdemir'i organizasyonlarında görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erol Ersoy, Kuzey Makedonya ile Faroe Adaları arasında yarın oynanacak UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Barış Şimşek ise aynı gün Danimarka ile Belçika arasında oynanacak UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası I Grubu maçında görev alacak.

Orhan Erdemir de Kazakistan ile Moldova'nın UEFA Uluslar Ligi Play-Out ikinci maçında hakem gözlemcisi olacak.

AA / Süha Gür - Spor

Barış Şimşek, Erol Ersoy, Türk, UEFA, Spor, Haberler

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