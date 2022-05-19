UEFA Avrupa Ligi Final karşılamasında Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt, İskoç ekibi Rangers'ı seri penaltı atışlarıyla 5-4 mağlup ederek şampiyon... - Haberler

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UEFA Avrupa Ligi Final karşılamasında Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt, İskoç ekibi Rangers'ı seri penaltı atışlarıyla 5-4 mağlup ederek şampiyon...

İhlas Haber Ajansı - Spor
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UEFA Avrupa Ligi Final karşılamasında Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt, İskoç ekibi Rangers'ı seri penaltı atışlarıyla 5-4 mağlup ederek şampiyon...

UEFA Avrupa Ligi Final karşılamasında Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt, İskoç ekibi Rangers'ı seri penaltı atışlarıyla 5-4 mağlup ederek şampiyon oldu.

UEFA Avrupa Ligi Final karşılamasında Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt, İskoç ekibi Rangers'ı seri penaltı atışlarıyla 5-4 mağlup ederek şampiyon oldu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Eintracht Frankfurt, Rangers, Alman, UEFA, Spor, Haberler

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