UEFA Avrupa Ligi Final karşılamasında Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt, İskoç ekibi Rangers'ı seri penaltı atışlarıyla 5-4 mağlup ederek şampiyon... - Haberler

UEFA Avrupa Ligi Final karşılamasında Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt, İskoç ekibi Rangers'ı seri penaltı atışlarıyla 5-4 mağlup ederek şampiyon...
İhlas Haber Ajansı - Spor
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UEFA Avrupa Ligi Final karşılamasında Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt, İskoç ekibi Rangers'ı seri penaltı atışlarıyla 5-4 mağlup ederek şampiyon oldu.
UEFA Avrupa Ligi Final karşılamasında Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt, İskoç ekibi Rangers'ı seri penaltı atışlarıyla 5-4 mağlup ederek şampiyon oldu. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor