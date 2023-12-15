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UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Kura Çekimi Yapılacak

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UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının sekiz ikincisi ve UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının sekiz üçüncüsünün yer aldığı eleme turu kura çekimi, 18 Aralık Pazartesi günü İsviçre'de yapılacak. Galatasaray da kura çekiminde yer alacak.

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının sekiz ikincisi ve UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının sekiz üçüncüsüsün yer aldığı UEFA Avrupa Ligi eleme turunun kura çekimi, 18 Aralık Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak. Kura çekiminde Türkiye'yi organizasyonda temsil eden tek Türk takımı Galatasaray da yer alacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması, dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Grup aşamasında West Ham, Brighton Hove Albion, Rangers, Atalanta, Liverpool, Villarreal, Slavia Prag ve Bayer Leverkusen gruplarını lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi. Organizasyonda ikinci sırada yer alan takımlar ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada bitiren ekiplerle eleme turu müsabakalarında karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi eleme turu play-off kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak. Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu üçüncü sırada bitirerek Avrupa Ligi'nin yolunu tutan Galatasaray da kura çekiminde yer alacak.

Avrupa Ligi grup aşamasını ikinci bitiren 8 takımın seri başı olacağı kura çekiminde, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında üçüncü olan sekiz takım seri başı olmayacak.

UEFA Avrupa Ligi eleme turu play-off kura çekiminde yer alacak takımlar şöyle:

Seri başı takımlar:

Freiburg (Almanya)

Marsilya (Fransa)

Rennes (Fransa)

Roma (İtalya)

Karabağ (Azerbaycan)

Sparta Prag (Çekya)

Sporting CP (Portekiz)

Toulouse (Fransa)

Seri başı olmayan takımlar:

Benfica (Portekiz)

Braga (Portekiz)

Feyenoord (Hollanda)

Galatasaray (Türkiye)

Lens (Fransa)

Milan (İtalya)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Young Boys (İsviçre)

Kura çekiminde aynı ülkenin takımları birbirleriyle eşleşemeyecek. İki ayak üzerinden oynanacak karşılaşmalarda seri başı takımlar, ikinci ayaklarda kendi sahalarında yer alacak. İlk maçlar 15 Şubat'ta, rövanş müsabakaları ise 22 Şubat'ta oynanacak.

Eşleşmelerde rakibine üstünlük sağlayan ekipler, bir üst tura yükselecek. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ise 23 Şubat'ta yapılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray İsviçre Futbol Spor Güncel Haberler

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