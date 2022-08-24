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Türkiye taekwondo üçüncüsü, Avrupa şampiyonasında milli takımda yer alabilmek için mücadele edecek

Spor Haberleri

Türkiye taekwondo üçüncüsü, Avrupa şampiyonasında milli takımda yer alabilmek için mücadele edecek

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Türkiye 3'üncüsü olan Gölcük Belediyesporlu Taekwondo sporcusu Ali İmran Pustu'yu makamında konuk etti.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Türkiye 3'üncüsü olan Gölcük Belediyesporlu Taekwondo sporcusu Ali İmran Pustu'yu makamında konuk etti. Pustu, Arnavutluk'ta yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda milli takımda yer alabilmek için mücadele edecek.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Sinop'ta Taekwondo Ümitler Türkiye Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası seçmelerinde + 87 kilogramda Türkiye 3'üncüsü olan Gölcük Belediyesporlu Ali İmran Pustu'yu ve antrenörlüğünü yapan babası Zabit Pustu'yu makamında konuk etti. Başkan Sezer, Pustu'yu tebrik ederek Konya'da düzenlenecek olan Türkiye Taekwando Federasyonu Ümitler Milli Takım seçmelerinde başarılar diledi.

Gölcük Belediyesporlu Ali İmran Pustu, 1-2 Eylül'de Konya'da Ümitler Milli Takım seçmelerine katılacak. Pustu, Arnavutluk'ta yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda milli takımda yer alabilmek için mücadele edecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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