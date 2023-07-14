Türkiye Erkek Milli Takımı Ukrayna'yı mağlup etti

Karabük'te gerçekleştirilen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye Erkek Milli Takımı, Ukrayna'yı 3-1 mağlup etti. Türkiye, ilk seti 25-23 kazandıktan sonra ikinci seti de 25-18 alarak durumu 2-0'a getirdi. Ukrayna üçüncü seti 25-22 kazanarak durumu 2-1 yaptı, ancak Türkiye dördüncü seti 25-16 kazanarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Maçı, EDSO Başkanı Iosif Stavrakakis, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekili Yakup Ümit Kihtir ve sporseverler izledi.