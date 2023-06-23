Türkiye Bisiklet Şampiyonası Eskişehir'de düzenlendi

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Eskişehir'de organize edilen Türkiye Bisiklet Şampiyonası'na farklı şehirlerden 6 kategoride yaklaşık 400 sporcu katıldı. Yaklaşık 156 kilometrelik ilk parkur için start, tarihi Odunpazarı evlerinin bulunduğu bölgeden verilirken, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön, sezonunun en önemli yarışlarından birini Eskişehir'de düzenlediklerini ifade ederek, 'Türkiye'nin değişik yerlerinden 400'e yakın sporcu buraya iştirak etti ve bu sporcular Türkiye'de, gerek Türkiye şampiyonu olmak gerekse Avrupa'daki yarışlara katılmak için ter dökecekler' dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Eskişehir'de organize edilen Türkiye Bisiklet Şampiyonası'na farklı şehirlerden 6 kategoride yaklaşık 400 sporcu katıldı. Yaklaşık 156 kilometrelik ilk parkur için start, tarihi Odunpazarı evlerinin bulunduğu bölgeden verilirken, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön, sezonunun en önemli yarışlarından birini Eskişehir'de düzenlediklerini ifade ederek, "Türkiye'nin değişik yerlerinden 400'e yakın sporcu buraya iştirak etti ve bu sporcular Türkiye'de, gerek Türkiye şampiyonu olmak gerekse Avrupa'daki yarışlara katılmak için ter dökecekler" dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, sezonun en uzun yarışlarından birini Eskişehir'de düzenledi. Yarışmadaki 6 kategoriye Türkiye'nin farklı şehirlerinden yaklaşık 400 sporcu katıldı. Pazar gününe kadar sürecek olan şampiyonanın ilk startı, tarihi Odunpazarı evlerinin bulunduğu bölgeden verildi. Buradaki açılışa Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön ve sporcular katıldı. Yaklaşık 25 dereceyi bulan sıcak havada verilen startla birlikte sporcular, 156 kilometrelik parkuru birinci tamamlamak için pedal çevirmeye başladı.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ise sporculara şampiyonada başarılar diledi.