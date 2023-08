Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Medya Günü Düzenlendi

Kadın Futbol Süper Ligi isim sponsoru Turkcell tarafından kadın futbolcuların katılımıyla medya günü gerçekleştirildi.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe ABB Fomget'ten Selda Akgöz, Beşiktaş'tan Didem Karagenç, Fenerbahçe'den Busem Şeker, Galatasaray'dan Ebru Topçu ile Fatih Vatan'dan Yeliz Acar katıldı.

Burada AA muhabirine açıklamada bulunan Busem, Turkcell'in kadın futboluna büyük katkı sağladığını belirtti. Fenerbahçeli oyuncu, yeni sezon hazırlıklarının iyi gittiğini ve takım olarak hazır olduklarını da belirterek, şunları kaydetti:

"Güzel bir sezon bizi bekliyor. Fenerbahçe'de oynayan bir oyuncunun hedefi her zaman zirvedir. Fenerbahçe her zaman şampiyonluk için oynar. Bu sezon şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız. Ben Almanya'da doğduğum için 5-6 sene önce geldiğimde Türkiye'de kadın futbolu önemsenmiyordu. Şu an aşırı ilgi var. Sponsorların katkısı da çok arttı. Kadın futboluna yatırımlar çok iyi. Her şey profesyonelce ilerliyor."