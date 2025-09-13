Türk yıldızla beraber! İşte Süper Lig'in yeni yengesi

Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'in Fransa ekibi Rennes'ten kadrosuna kattığı milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, Portekizli model Oriana Correia ile aşk yaşıyor.

GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

22 yaşındaki Oriana Correia, İspanya'da düzenlenen Miss Universe Spain yarışmasında finalist olarak yer aldı. Modellik kariyerinde yükselişte olan Correia, sosyal medyada da oldukça aktif.

İşte Oriana Correia'nın sosyal medya paylaşımları;