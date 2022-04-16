Türk futbolunun utanç kareleri! Başakşehir maçından gelen fotoğraflar pes dedirtti - Haberler

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Türk futbolunun utanç kareleri! Başakşehir maçından gelen fotoğraflar pes dedirtti

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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U19 Ligi'nde Altay ile Başakşehir maçından önce paylaşılan fotoğraflar gündemi salladı. Kemalpaşa Ulucak Stadı'nın içler acısı halini kare kare aktaran Başakşehir altyapı sorumlusu Nedim Yiğit'in paylaşımı altında futbolseverler isyan etti.

Başakşehir altyapı sorumlusu Nedim Yiğit'in paylaşımıyla Türk futbolu sallandı. Genç futbolcuların suni çimlerde yetişmesine isyan eden futbolseverler, İzmir'den gelen görüntülerle hayrete düştü.

Türk futbolunun utanç kareleri! Başakşehir maçından gelen fotoğraflar pes dedirtti

ZEMİNDEN DE ÖTE

Futbol oynamaya elverişsiz zeminin yanı sıra gençlerin kullandığı soyunma odasının camlarının paramparça olması, kapısız duşlar ve dökülen yedek kulübeleri herkesi isyan ettirdi.

Türk futbolunun utanç kareleri! Başakşehir maçından gelen fotoğraflar pes dedirtti

"GENÇLERLE İLGİLENİN"

Her sezon limit isyanında bulunan kulüplerin bir transfere aktardığı kaynağı ve zamanı altyapı için kullanmaması futbolseverleri isyan ettirdi. En büyük tepkiyi ise Türkiye Futbol Federasyonu gördü.

Türk futbolunun utanç kareleri! Başakşehir maçından gelen fotoğraflar pes dedirtti

Türk futbolunun utanç kareleri! Başakşehir maçından gelen fotoğraflar pes dedirtti

Türk futbolunun utanç kareleri! Başakşehir maçından gelen fotoğraflar pes dedirtti

Türk futbolunun utanç kareleri! Başakşehir maçından gelen fotoğraflar pes dedirtti

İşte sosyal medyadaki tepkiler:

Türk futbolunun utanç kareleri! Başakşehir maçından gelen fotoğraflar pes dedirtti

Türk futbolunun utanç kareleri! Başakşehir maçından gelen fotoğraflar pes dedirtti

Türk futbolunun utanç kareleri! Başakşehir maçından gelen fotoğraflar pes dedirtti

Türk futbolunun utanç kareleri! Başakşehir maçından gelen fotoğraflar pes dedirtti

Türk futbolunun utanç kareleri! Başakşehir maçından gelen fotoğraflar pes dedirtti

Türk futbolunun utanç kareleri! Başakşehir maçından gelen fotoğraflar pes dedirtti

Türk futbolunun utanç kareleri! Başakşehir maçından gelen fotoğraflar pes dedirtti

Türk futbolunun utanç kareleri! Başakşehir maçından gelen fotoğraflar pes dedirtti

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Başakşehir, Altay, TFF, Spor, Haberler

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