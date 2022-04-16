Türk futbolunun utanç kareleri! Başakşehir maçından gelen fotoğraflar pes dedirtti
Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
U19 Ligi'nde Altay ile Başakşehir maçından önce paylaşılan fotoğraflar gündemi salladı. Kemalpaşa Ulucak Stadı'nın içler acısı halini kare kare aktaran Başakşehir altyapı sorumlusu Nedim Yiğit'in paylaşımı altında futbolseverler isyan etti.
Başakşehir altyapı sorumlusu Nedim Yiğit'in paylaşımıyla Türk futbolu sallandı. Genç futbolcuların suni çimlerde yetişmesine isyan eden futbolseverler, İzmir'den gelen görüntülerle hayrete düştü.
ZEMİNDEN DE ÖTE
Futbol oynamaya elverişsiz zeminin yanı sıra gençlerin kullandığı soyunma odasının camlarının paramparça olması, kapısız duşlar ve dökülen yedek kulübeleri herkesi isyan ettirdi.
"GENÇLERLE İLGİLENİN"
Her sezon limit isyanında bulunan kulüplerin bir transfere aktardığı kaynağı ve zamanı altyapı için kullanmaması futbolseverleri isyan ettirdi. En büyük tepkiyi ise Türkiye Futbol Federasyonu gördü.
İşte sosyal medyadaki tepkiler: