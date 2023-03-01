Depremzedeler için düzenlenen "Omuz omuza" kampanyası başladı! TFF'nin rekor bağışıyla açılış yapıldı

TFF ve Kulüpler Birliği'nin depremzedeler için düzenlediği "Omuz Omuza" yardım kampanyasına futbol camiasının önemli isimleri katıldı. Spor kanallarının ortak düzenlediği yayında büyük bir maddi yardım hedefleniyor. TFF, 80 milyon liralık bağışla kampanyanın açılışını yaptı.

TFF ve Kulüpler Birliği önderliğinde futbolun en önemli figürleri "Omuz Omuza" bağış kampanyasında bir araya geldi. Yayıncı kuruluş stüdyolarındaki etkinlik, spor kanallarından ortak yayınlanıyor. Saat 20:00'de canlı olarak yayınlanmaya başlayan gece 01.00'e kadar devam edecek.

ACUN ILICALI SUNUYOR

İngiliz ekibi Hull City ve TV8'in sahibi olan Acun Ilıcalı, ünlü spiker Seyhan Şaşko yardım gecesinin sunuculuğunu yapıyor.

ORTAK YAYIN

A Spor, beIN Sports, D Smart Spor, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8.5, canlı yayında ortak yayınlıyor.

EFSANELER BİR ARADA

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig kulüplerinin başkanları, teknik direktörleri, futbolcular, hakemler, Ampute ve Kadın milli takımlarının yanı sıra depremden en fazla zarar gören futbol kulübü olan Hatayspor'dan teknik direktör Volkan Demirel, antrenörler Gökhan Zan, Ekrem Ekşioğlu, Gökhan Kağıtçıoğlu ve Osman Ateş de geceye katıldı. Türk futbolunun efsane teknik direktörleri Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş programda bir arada oturdu.

TFF'DEN 80 MİLYON

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Milletimizin başı sağ olsun. Depremden hemen ilk günü TFF olarak 20 milyon TL bir bağışta bulunduk. Arkasından tüm kulüplerimiz 59 milyon Lira bir bağış yaptılar. Yine 1. Lig kulüplerimiz 5 milyon TL bağış yaptı. TFF'de bunun üzerine 16 milyon ekleyerek 80 milyon TL ile Omuz Omuza Kampanyasını açıyoruz. 100 konteynerin hemen siparişini verdik. 10 gün içerisinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapmaya başlayacağız" açıklamasında bulundu.

MAÇLAR ŞİFRESİZ

Futbol camiasının depremzedeler için düzenlediği "Omuz Omuza Türkiye" yardım kampanyasına telefonla katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Süper Lig'de gelecek iki haftanın şifresiz olarak yayınlanacağı açıkladı.

Toplanan bağışlar şöyle:

TFF: 80 milyon lira ve bin konteyner

Trendyol: 50 milyon lira

Iğdır Futbol Kulübü:5 milyon TL

Flo Ayakkabı: 5 milyon TL

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ: 2 milyon TL

Yeniköy Motors sahibi Nevzat Kaya: 3 milyon TL

Napoli futbolcusu Eljif Elmas: 100 bin euro