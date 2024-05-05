Türk Cimnastikçiler Kadınlar Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Finale Kalma Başarısı Gösteremedi
İtalya'da düzenlenen Kadınlar Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli cimnastikçiler, dört alette serilerini sunmalarına rağmen finale kalma başarısı gösteremedi.
İtalya'da düzenlenen Kadınlar Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası tamamlandı.
Rimini kentindeki fuar alanında gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'yi; Bengisu Yıldız, Sevgi Seda Kayışoğlu, Bilge Tarhan, Derin Tanrıyaşükür ve İlayda Şahin temsil etti.
Dört alette serilerini sunan milli cimnastikçiler, finale kalma başarısı gösteremedi.