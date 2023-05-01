TSYD Adana Şubesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi Basın Spor Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi ile Adana Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Basın Spor Başarı Ödülleri yarışması sonuçlandı. DHA Muhabiri Can Çelik, 'Depremden saatler önce büyük sevincin yaşandığı Yeni Hatay Stadı'nda acı ve hüzün hakim' haberiyle En İyi Haber ödülüne layık görüldü.

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi ile Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Basın Spor Başarı Ödülleri' sahiplerini buldu. DHA Muhabiri Can Çelik, yarışmada "Depremden saatler önce büyük sevincin yaşandığı Yeni Hatay Stadı'nda acı ve hüzün hakim" haberiyle "En İyi Haber" ödülüne layık görüldü.

Türkiye Spor Yazarları Derneği ile Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği 'Basın Spor Başarı Ödülleri' yarışması sonuçlandı. 2022-2023 yılı yayınlanmış eserlerin katıldığı yarışmada basın mensupları 7 kategoride yarıştı. Temel Eren'in jüri başkanlığını yaptığı yarışmanın jürisinde Hakan Köker, Serkan Şenyürek, Ergun Kara ve Sabit Özkeser yer aldı. DHA Muhabiri Can Çelik, yarışmaya katıldığı "Depremden saatler önce büyük sevincin yaşandığı Yeni Hatay Stadı'nda acı ve hüzün hakim" haberiyle "En İyi Haber" ödülüne layık görüldü. Ödül töreninin 10 Mayıs Salı günü Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri'nde yapılacağı bildirildi.