Adana'da otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Kazada yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sezai Karakoç Bulvarı'nda 41 ADN 724 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden yaralı halde çıkardığı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.