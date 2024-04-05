Adana'da iş yerinde tartışma: Sanığa 8 yıl 1 ay hapis cezası

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, iş yerinde tartıştığı arkadaşını bıçakla ağır yaraladığı iddia edilen sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 1 ay hapis verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık M.F.G. ve müşteki M.Ö. ile taraf avukatları katıldı.

Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 8 Nisan 2023'te 19 Mayıs Mahallesi'nde birlikte çalışan M.F.G. ile M.Ö. arasında iş çıkışında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sanığın bıçakla M.Ö'yü göğüs ve ensesinden ağır yaraladığını belirtti.

Savcı, sanığın eyleminde müştekiyi hayati tehlike geçirecek nitelikte ağır yaraladığını bildirerek, M.F.G'nin üzerine atılı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık M.F.G. suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatını talep etti.

Müşteki M.Ö. ise olay nedeniyle mağduriyet yaşadığını öne sürerek sanıktan şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasını talep ettiğini söyledi.

Mahkeme heyeti de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 1 ay hapse çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.