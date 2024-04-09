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Adana'da 38 Kilo Esrar Ele Geçirildi, 8 Şüpheli Tutuklandı

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Adana'da polisin yaptığı operasyonda 38 kilo 61 gram esrar ele geçirilirken, 8 şüpheli tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu sattığını belirlediği adreslere baskın yaptı. Yapılan baskınlarda polis 38 kilo 61 gram esrar, 380 gram metamfetamin, bin 935 uyuşturucu hap, 613 gram bonzai, 2 kilo 19 gram bonzai ham maddesi ele geçirdi. Polis operasyonlarda 13 kişiyi gözaltına aldı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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