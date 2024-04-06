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Adana'da turfanda soğan hasadı başladı

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Adana'da turfanda soğan üretimi yapılan tarlalarda hasat başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde soğan hasadına katıldı.

Bereketli ve hayırlı bir sezon olmasını dileyen Kökçüoğlu, "Adana'nın bereketli toprağında, ikliminde Türkiye'de ilk soğan hasadını yapmak üzere tarlamıza geldik. İşçilerimizle birlikte sabahtan akşama kadar süren bir süreçte soğan hasat ediliyor. Soğan her evde, her sofrada neredeyse her yemeğinin içerisinde olan, gerçekten ekonomik değeri bulunan bir ürün. İlimizde 25 bin dekarlık bir alanda 100 bin ton civarında bir üretim bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kökçüoğlu, hasadın mayıs ortalarında tamamlanacağını belirtti.

Üretici Osman Yeşilmeşe de 500 dekar alanda soğan üretimi yaptığını anlattı.

Bu yıl kış mevsiminin ılık geçtiğini, bunun da soğan hasadını 15-20 gün öne çektiğini belirten Yeşilmeşe, şu an dekara 4 ton ürün aldıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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