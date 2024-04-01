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Zeydan Karalar Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kazandı

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP adayı Zeydan Karalar kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Zeydan Karalar 521 bin 677, AK Parti adayı Fatih Mehmet Kocaispir 418 bin 969 oy aldı. (Açılan sandık oranı: Yüzde 94,65 )

Karalar'ın öz geçmişi

Zeydan Karalar, 1958 yılında Adana'da doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Adana'da tamamlayan Karalar, 1980'de Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Karalar, 1991-1996'da Çukobirlik İplik Dokuma Fabrika Müdürü ve Teknik Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu, 1996-2007'de tekstil firmasında genel müdürlük yaptı.

Kazakistan'da tekstil şirketi kurup genel müdürlük görevini yürüten Karalar, 7 Temmuz 2010'da CHP Adana İl Başkanlığına atandı.

Karalar, 2014'te CHP'den Seyhan Belediye Başkanı, 2019'da da Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Zeydan Karalar, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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Kaynak: AA / Güncel

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