Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda 13 Tutuklama

Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 21 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1-7 Nisan'da belirlenen adreslere baskın yaptı, şüpheli araçlarda arama gerçekleştirdi.

Çalışmalarda, 38 kilo 61 gram esrar, 2 kilo 19 gramı ham madde olmak üzere 3 kilo 12 gram sentetik uyuşturucu ve 1935 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucularla ilgili gözaltına alınan 21 şüpheliden 13'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.