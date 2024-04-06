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Adana'da Helikopter Destekli Huzur ve Güven Uygulaması: 61 Kişi Yakalandı

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Adana'da polis ekiplerince düzenlenen helikopter destekli "huzur ve güven" uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 61 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan, 1664 personelin katıldığı kent genelindeki uygulamada, 11 bin 316 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Farklı suçlardan aranan 61 zanlı yakalandı.

Ekipler uygulamada 11 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör, 164 mermi, 2 ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ile kesici alet, 740 uyuşturucu hap, 10,48 gram esrar ve 3,28 gram metamfetamin ele geçirdi.

Kavşaklarda da denetim yapan ekipler, dilencilik yaptığı tespit edilen 17 kişiye 16 bin 609 lira para cezası uyguladı.

Şüpheli araçlarda 4 eğitimli köpekle arama yapan ekiplere, polis helikopteri ve dron da havadan destek verdi.

Ekipler, 4 bin 635 aracı kontrol etti, 1 çalıntı aracı ele geçirdi, 29 araca ise 379 bin 734 lira para cezası kesti.

Umuma açık 91 iş yerini de denetleyen ekipler, kumar oynatıldığını belirlediği 2 iş yeri ve sahibine adli işlem başlattı, kumar oynayan 6 kişiye 38 bin 550 lira para cezası uyguladı.

Öte yandan usulsuzlük tespit edilen 13 iş yerine yasal işlem yapan ekipler, 5 kişiye 4 bin 885 lira para cezası verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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