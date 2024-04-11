Kozan'da balık tutarken göle düşen kişi kayboldu
Adana'nın Kozan ilçesinde balık tutarken baraj gölüne düşen kişi kayboldu.
Ankara'dan Ramazan Bayramı tatilinden dolayı ilçeye gelen Oktay Sarıtiken (35) balık tutmak için Gökgöz Mahallesi Andırap mevkisindeki Göktaş Baraj Gölü'ne gitti.
Sarıtiken'in dengesini kaybederek baraj gölüne düştüğünü gören çevredekiler jandarmaya haber verdi.
Bölgeye İlçe Jandarma Müdürlüğüne bağlı su altı ekibi de sevk edildi.
Olay yerine çağrılan dalgıçların Sarıtiken'i arama çalışmaları devam ediyor.