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Adana'da 417 Aranan Şahıs Yakalandı, 172 Silah Ele Geçirildi

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Adana'da polise ekipleri son bir haftada 417 aranan şahsı yakaladı. Ekipler, çalışmalar çerçevesinde 129 ruhsatsız tabanca, 38 ruhsatsız tüfek, 5 kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 25-31 Mart tarihleri arasında uygulamalarına devam etti. Yapılan çalışmalar çerçevesinde 417 aranan şahıs yakalanırken 104 kişi tutuklandı.

Bir hafta boyunca yapılan uygulamalarda ekipler, ruhsatsız 129 tabanca, 38 tüfek ve 5 kurusıkı tabanca olmak üzere 172 silah ele geçirilirken, 3 bin 58 fişek, 3 çalıntı araç, 21 çalıntı motosiklet ele geçirirken 81 şahsa ise 79 bin TL idari para cezası uyguladı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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