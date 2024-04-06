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Adana'da Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Adana'da 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 13.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Fatma Neyman Caddesi Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. B.S.'nin kullandığı 06 DVV 258 plakalı Volkswagen marka otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Veysi Aydın yönetimindeki 01 ARL 290 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü Veysi Aydın ile yolcu konumundaki ismi öğrenilemeyen kişi, yere savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Aydın'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü B.S. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Veysi Aydın'ın hayatını kaybettiği kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasında motosikletin devrildiği ve otomobilin motosikletin üstünden geçtiği görüldü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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