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Tribünden yükselen "Hükümet istifa" sesleri tansiyonu yükseltti! Bir açıklama da Ümraniyespor'dan geldi

Spor Haberleri

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe ve Beşiktaş maçları sırasında tribünlerden yükselen "Hükümet istifa" sloganlarının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kulüplere maçların seyircisiz oynanması çağrısı yapmıştı. Kayserispor, Konyaspor, Alanyaspor ve Adana Demirspor gibi kulüplerin ardından bir yazılı açıklama da Ümraniyespor'dan geldi. Açıklamada, "Tribünlerin farklı cinsiyet, dil, din, ırk ve siyasi görüşleri olan kişiler tarafından oluştuğunu hatırlatırız" ifadesi yer aldı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynadıkları maçlar sırasında tribünlerden yükselen "Hükümet istifa" sloganları siyaset sahnesindeki tansiyonu da hiç olmadığı kadar yükseltti.

Stadyumlardan yükselen tezahüratlara ilk tepki gösteren isim MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olurken, kulüp başkanlarına maçların seyircisiz oynanması ya da gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik bir harekete geçme çağrısında bulundu. Bahçeli sloganların ardının arkasının kesilmemesi üzerine ise Beşiktaş kulübündeki üyeliğinden istifa etti.

Bahçeli'nin çağrısı sonrası aralarında Kayserispor ve Adana Demirspor'un da bulunduğu çok sayıda kulüp açıklamada bulunurken, bir yeni çıkış da Süper Lig ekibi Ümraniyespor'dan geldi.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada;

"Tüm takımlar, tüm renkler Türkiye'nindir!

Ümraniye Spor Kulübü olarak ülkece çok zor bir dönemden geçtiğimiz bugünlerde birlik ve beraberliğimizin önemini bir kez daha vurgulamak isteriz.

Futbol kulüplerinin bir üst kimlik olduğunu; tribünlerin farklı cinsiyet, dil, din, ırk ve siyasi görüşleri olan kişiler tarafından oluştuğunu ve öyle kalması gerektiğini hatırlatırız.

Ancak milletimiz ile devletimizin el ele vererek aşabileceğini inandığımız bu badirenin en kısa sürede atlatılmasını temenni eder, her daim milletimiz ve devletimizin yanında olduğumuzu belirtiriz.

Milletimizin başı sağ olsun."

Tribünden yükselen 'Hükümet istifa' sesleri tansiyonu yükseltti! Bir açıklama da Ümraniyespor'dan geldi

Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından Süper Lig ekibi Kayserispor, "Kayserispor camiasının devletin ve milletin sonuna kadar yanında olduğunu, şu felaket günlerinde milli acımızı yürekten paylaştığını, tribünlere hakim olmaya çalışan kirli siyaset ve zillete de karşı olduğunu ve bunu da kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" açıklaması paylaşmıştı.

Tribünden yükselen 'Hükümet istifa' sesleri tansiyonu yükseltti! Bir açıklama da Ümraniyespor'dan geldi

"Selçuklu Dar-ül Mülkü Konya, Büyük Konyaspor camiası ve taraftarı dün, bugün ve yarın daima devletimizin yanındadır. Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde, depremzede kardeşlerimizin yaralarını saran devletimizin ve milletimizin acısını acısı bilen 85 milyon Büyük Türkiye ailesinin tarafındayız. Yas gününde yas tutmak yerine, çirkin bir siyasete payanda olanları en şiddetli şekilde kınadığımızı tarih ve millet huzurunda beyan ederiz."

Tribünden yükselen 'Hükümet istifa' sesleri tansiyonu yükseltti! Bir açıklama da Ümraniyespor'dan geldi

"Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, futbola siyaset sokma ve ayrıştırma çabası içinde olanları şiddetle kınıyoruz. Devletimizin ve milletimizin sonuna kadar yanındayız. Ülke olarak kenetlenmeye ve yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz."

Tribünden yükselen 'Hükümet istifa' sesleri tansiyonu yükseltti! Bir açıklama da Ümraniyespor'dan geldi

"Gün siyaset yapma günü değil, gün birlik ve beraberlik içinde devam eden dayanışma, yardımlaşma, acıyı dindirme, yaralı olanlara dua, eş, dost, akraba, komşu, ilçe şehir ve ülke olarak bu duyarlılığı devam ettirmeliyiz, insan olmanın gereği de bu. Bu vatan hepimizin."

Tribünden yükselen 'Hükümet istifa' sesleri tansiyonu yükseltti! Bir açıklama da Ümraniyespor'dan geldi

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Spor

Devlet Bahçeli MHP Spor Haberler

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Yorumlar (6)

Gamze Altan:

Her takımı anlıyorumda Adana Demir spor daha cenazeleriniz çıkarılmadı. Halkınıza verilmesi gereken çadırlar satılıyor. Sizde bu açıklamayı yapıyorsunuz. Ya sabır

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mahalle sakini:

Avrupa kupası maçlarında rakip takımı destekleme hainliğini başlatan fenerbahçe'den yeni bir fitne eylemi. kapatmaya kadar yolu var fitnenin affı olmaz.

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Ercan akdeniz:

Seçime iki ay kalmış... derdiniz ne ? Birileri istifa konusunu organize mi etti? Hala aday belirlenmemiş olması mı?

Cevap Yaz5040Yayından Kaldır
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