Trendyol 1. Lig: ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile Göztepe karşılaşacak
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile Göztepe yarın Şanlıurfa'da karşılaşacak. Göztepe, son 8 haftada mağlubiyet yaşamadan 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 52 puanla 2. sırada yer alıyor. Rakibi ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ise düşme hattının hemen üzerinde bulunuyor. İlk devrede oynanan maçı Göztepe 3-0 kazanmıştı. Göztepe'de sarı kart cezalısı Ogün Bayrak yarın forma giyemeyecek.
Trendyol 1. Lig 26. hafta mücadelesinde ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile Göztepe yarın Şanlıurfa'da karşılaşacak.
11 Nisan Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak.
Mağlup olmadığı son 8 haftada 6 galibiyet ve 2 beraberlik alan Göztepe, haftaya 52 puanla 2. sırada girdi. Göztepe'nin rakibi ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ise 24 puan ve averajla düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor.
Sarı-kırmızılı ekip, ligin ilk devresinde konuk ettiği rakibini 3-0 mağlup etmişti.
İzmir temsilcisinde sarı kart cezalısı Ogün Bayrak, yarın forma giyemeyecek.