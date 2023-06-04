Trabzonspor Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de sezonun son maçında Medipol Başakşehir karşısına çıkacak olan Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, 2022-23 sezonunu 38'nci haftada deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçı ile tamamlayacak. Dün akşam sahasında Coredon Alanyaspor'u 5-1 mağlup eden bordo mavililer, 6 Haziran Salı günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00'de yapılan idmanda, Alanyaspor maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise dinamik ısınma, pas, rondo ve dar alanda oyun çalışması yaptı.Trabzonspor, yarın yapılacak antrenmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayacak.