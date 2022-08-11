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Trabzon haberi: Hatayspor, sezonun ilk maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak

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Trabzon haberi: Hatayspor, sezonun ilk maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak

Trabzon habere göre Spor Toto Süper Ligi'nin ilk haftasını bay geçen Atakaş Hatayspor, ikinci haftanın açılış maçında yarın deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak.

Spor Toto Süper Ligi'nin ilk haftasını bay geçen Atakaş Hatayspor, ikinci haftanın açılış maçında yarın deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak.

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp özel uçakla Trabzon'a gidecek.

Geçen sezon ligin ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 2-0 kazanmış, ikinci yarıda oynanan karşılaşma ise 1-1 sonuçlanmıştı.

AA / Salim Taş - Spor

Trabzonspor Hatayspor Trabzon Spor Haberler

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