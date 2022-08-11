Trabzon haberi: Hatayspor, sezonun ilk maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Trabzon habere göre Spor Toto Süper Ligi'nin ilk haftasını bay geçen Atakaş Hatayspor, ikinci haftanın açılış maçında yarın deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak. Spor Toto Süper Ligi'nin ilk haftasını bay geçen Atakaş Hatayspor, ikinci haftanın açılış maçında yarın deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak. Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp özel uçakla Trabzon'a gidecek. Geçen sezon ligin ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 2-0 kazanmış, ikinci yarıda oynanan karşılaşma ise 1-1 sonuçlanmıştı. Spor AA / Salim Taş Trabzonspor Hatayspor Trabzon Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Trabzon haberi: Hatayspor, sezonun ilk maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.