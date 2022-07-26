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Toroslar'da yaz spor kursları 21 branşta devam ediyor

Toroslar'da yaz spor kursları 21 branşta devam ediyor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin yaz spor kursları, 21 farklı branşta ilçenin dört bir yanında devam ediyor.

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Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin yaz spor kursları, 21 farklı branşta ilçenin dört bir yanında devam ediyor.

Binlerce çocuğu sporla buluşturmaya, yeni yetenekleri keşfederek geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmeye devam eden Toroslar Belediyesi, bu yıl da ilçe merkezinin yanı sıra yaylalarda da açtığı spor kursları ile çocuklara ve gençlere sporla iç içe bir yaz sezonu sunuyor. 7-18 yaş grubuna yönelik düzenlenen yaz spor kursları, futbol, basketbol, voleybol, hentbol, bocce, tenis, jimnastik, genel jimnastik, çim hokeyi, doğa sporları, modern okçuluk, geleneksel Türk okçuluğu, güreş, halk oyunları, izcilik, judo, motor sporları, özel sporcular, paten, masa tenisi ve yüzme branşlarında yapılıyor. Yaz spor kurslarını en iyi şekilde değerlendirme fırsatı bulan sporcular, hem yeteneklerini keşfetmiş oluyor hem de Toroslar Belediyesi Spor Kulübü bünyesine geçebiliyorlar. Kurslarla ilgili bilgi almak isteyenler ise Toroslar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne belediyenin 0324 322 72 00 numaralı telefonunu arayarak 3100/ 3113/ 3200 dahili hatlarından yetkililere ulaşabilirler.

"Hedefimiz, özgüveni yüksek, sağlıklı nesiller"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, çocukların yaz tatillerini daha verimli ve kaliteli geçirmeleri amacıyla yaz spor kurslarına önem verdiklerini belirterek, "Spor kurslarımız, çocuklarımızın kendi potansiyellerini keşfedebilecekleri ve yeteneklerini yansıtabilecekleri alanlardır. Tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi spor kurslarımıza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben, sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" sözüne de atıfta bulunan Yılmaz, "Spor kurslarımızla çocuklarımızın hem fiziksel hem de zihinsel olarak gelişimlerine katkı sunmayı ve sağlıklı nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Kurslarımızda çocuklarımızı ailemizin bir ferdi olarak ağırlıyoruz. Onlardan, kendileri için sunduğumuz bu imkanları en iyi şekilde değerlendirmelerini istiyoruz. ve her bir çocuğumuzun en az bir spor dalında kendini geliştirmesini de çok önemsiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda spor kurslarımızda yetişen sporcularımız, katıldıkları şampiyonlarda belediyemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiler. İnanıyorum ki bu yıl da spor kurslarımızın farklı branşlarından yeni şampiyonlar çıkacak" şeklinde konuştu. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Toroslar Belediyesi Toroslar Futbol Mersin Spor Haberler

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