Fink: Salah'ı transfer edemeyiz, Samsun kökenli gençlere yöneliyoruz

SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thorsten Fink, "Salah gibi oyuncuları transfer edemeyiz. Zaten böyle bir anlayışımız da yok. Ancak bölgeyi iyi tanıyan, bu kültürü bilen, kökleri Samsun'a uzanan genç oyuncuları kadromuza katarsanız uzun vadede doğru işler yapmış olursunuz. Ligde 4'üncü sıradan 12'nci sıraya kadar olan takımların transfer harcamaları birbirine oldukça yakın. Biz de ligde beşinci sıra için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında sezon öncesi kamp süreci, transfer çalışmaları, yeni transferlerin performansı, takımın oyun sistemi, sakat oyuncuların son durumu ve yeni sezon hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yürütülen transfer sürecinin en iyi şekilde devam ettiğini belirten Thorsten Fink, "Kulübümüzün belirlediği bir yol haritası var. Bu doğrultuda takımı gençleştirmeye yönelik adımların uzun vadede doğru bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Eksik bölgeler için gerek başkanımız gerek futbol direktörümüz Fuat Çapa çalışmalarını sürdürüyor. Transferlerin en kısa sürede gerçekleşeceğine inanıyorum. Ancak futbolda her şey mümkün. Sağlık kontrolünden geçip resmi imzalar atılmadığı sürece gelecek oyuncular hakkında yorum yapmam doğru olmaz" diye konuştu.

'FELSEFEMİZ OYUNU DOMİNE EDEN BİR TAKIM OLMAK'

Hazırlık kampı süreci, takımdaki oyuncuların güncel durumu ve gelecek sezon hedefleri hakkında da konuşan Fink, "Geçirdiğimiz sezon öncesi kampından dolayı çok mutluyum. Takım olarak çok iyi bir çalışma dönemi geçirdik ve hazırlık maçlarında da önemli performanslar ortaya koyduk. Genel anlamda başarılı bir kamp dönemi yaşadığımızı söyleyebilirim. Geçen sezon buraya geldiğimde kanat pozisyonlarında bazı sıkıntılar yaşamıştık. Bu nedenle savunmada üçlü stoper sistemiyle oynamayı tercih etmiştik. Şu an baktığımızda genç Yunus ve genç Ali ile yolumuza devam ediyoruz. Kulübümüz stoper transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Tomasson şu an bizimle birlikte. Bedirhan'ın ise birkaç hafta sürecek küçük bir sakatlığı bulunuyor. Hangi formasyonda oynayacağımız konusunda çok fazla konuşmak istemiyorum. Her sistemi oynayabilen bir takım olmamız gerekiyor. Felsefemiz ise değişmeyecek. Oyunu domine eden, topa sahip olan ve rakibine baskı yapan bir takım olmalıyız. Bu bizim en önemli kimliğimiz olacak. Genel olarak ise taktiksel anlamda 4-2-3-1 sistemiyle oynayacağımızı söyleyebilirim. Yeni transferlerimiz Fatih, Samed, Eliat, Mustafa ve Sekongo bizim için çok önemli oyuncular. Ayrıca genç Türk yeteneklerini kadromuza katmak da bizim adımıza çok değerliydi. Bu oyuncuları gelişigüzel transfer etmedik. Sadece 'gelip hemen oynasınlar' diye düşünmedik. Hepsini detaylı şekilde analiz ettik, sistemimize uygun olup olmadıklarını değerlendirdik ve gerekli bilgileri topladıktan sonra transfer ettik. Yapılan transferlerden dolayı çok mutluyum. Transfer çalışmalarımız devam edecek ve yeni takviyeler yapacağız" ifadelerini kullandı.

'SEKONGO TRANSFERİNDEN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM'

Önceliklerinin taraftarlara güzel bir futbol izletmek olduğunu belirten Fink, "Ligde oynayacağımız ilk maç olan Göztepe karşılaşmasında Elliot'un forma giyememe ihtimali yüksek. Büyük ihtimalle ilk maçı kaçıracak. Kendisini lider özellikleri nedeniyle transfer ettik. Kaç maç oynayamayacağını göreceğiz. Kulübümüz cezasının daha fazla olmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Umarım cezası uzamaz. Çünkü bu ceza geçen sezon forma giydiği takımdan kaldı. Hazırlık döneminde takım olarak çok iyi bir görüntü ortaya koyduk. Bundan sonraki süreçte oyun ezberimizi daha da geliştirip sahada otomatikleşmiş bir oyun ortaya koymamız gerekiyor. Sekongo transferi nedeniyle de çok mutluyum. Bu transfer başkanımızın geliştirdiği proje kapsamında gerçekleşti. Dunkerque'da yetişen genç bir oyuncu ve Carlo'nun yerine yaptığımız bir transfer. Buradaki ilk yılı olacak ancak Dunkerque ile yürütülen çalışmaların ve projenin önemli bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Kendisine başka kulüplerden de teklifler vardı ancak onu buraya getirdik. Stratejik açıdan bizim için çok önemli bir transfer olduğunu söyleyebilirim. Coulibaly'nin durumu gayet iyi. Koşulara başladı. Kasık problemi nedeniyle bir operasyon geçirmişti. İyileşme süreci planlandığı gibi ilerliyor. Umarım 2-3 hafta içinde takımla birlikte antrenmanlara başlar. Çünkü bizim için çok değerli ve önemli bir oyuncu. İlk dört hedefiyle ilgili kesin ifadeler kullanamayız. 'İlk dört için savaşacağız' demek doğru olmaz. Öncelikle oynadığımız futboldan keyif almamız gerekiyor. Taraftarımıza da güzel futbol izletmeliyiz. Taraftarlarımız stadyuma geldiğinde, 'Ne iyi bir takımımız var, ne kadar ofansif futbol oynuyoruz' diyebilmeli. Önceliğimiz onlara keyif veren bir futbol sunmak" dedi.

'SALAH GİBİ OYUNCULARI TRANSFER EDEMEYİZ'

Sezonu en üst sıralarda bitirmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyleyen Fink, şöyle konuştu:

"Salah gibi oyuncuları transfer edemeyiz. Zaten böyle bir anlayışımız da yok. Ancak bölgeyi iyi tanıyan, bu kültürü bilen, Fatih Kaya gibi kökleri Samsun'a uzanan genç oyuncuları kadromuza katarsanız uzun vadede doğru işler yapmış olursunuz. Ligde 4'üncü sıradan 12'nci sıraya kadar olan takımların transfer harcamaları birbirine oldukça yakın. Biz de ligde beşinci sıra için elimizden geleni yapacağız. Ancak futbolda her şey mümkün. Sezonu 5'inci, 6'ncı ya da 7'nci sırada bitirebilirsiniz. Bunun yanında Carlo, Satka, Ntcham ve Rick gibi çok önemli oyuncularımızla yollarımızı ayırdık. Bu da doğal olarak kadromuzun gücünü bir miktar azalttı. Yeni transferler üzerinde büyük bir baskı oluşturmamak gerekiyor. Onlardan hemen olağanüstü başarı beklememeliyiz. Buna rağmen bu sezon ligi yine iyi bir sırada tamamlayacağımıza dair oldukça pozitif düşünceler taşıyorum. Sousa, takımın toplandığı ilk günden bu yana bütün antrenmanlarda bizimle birlikte yer aldı. Geçen sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle onu adeta yeni bir oyuncu gibi değerlendiriyoruz. Sekongo'nun da transfer edilmesiyle birlikte ikisi arasında güzel bir forma rekabeti yaşanacak. Bu da takımımız adına son derece önemli ve değerli olacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı