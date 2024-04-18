TFF, Trendyol 1. Lig 32. hafta programını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'de 32. hafta müsabakalarına ilişkin programı açıkladı.

Trendyol 1. Lig'de 32. hafta maçlarının programı duyuruldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, mücadelelerin tamamı 28 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.

Daha önceki sezonlarda olduğu gibi ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren karşılaşmalar aynı gün ve saatlerde yapılacak.

Trendyol 1. Lig'de 32. hafta programı şu şekilde:

Göztepe - Gençlerbirliği

Giresunspor - Sakaryaspor

Ankara Keçiörengücü - Ümraniyespor

Tuzlaspor - Bodrum FK

Erzurumspor FK - Çorum FK

Kocaelispor - Bandırmaspor

Şanlıurfaspor - Eyüpspor

Boluspor - Altay

Adanaspor - Manisa FK - İSTANBUL