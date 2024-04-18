TFF, Trendyol 1. Lig 32. hafta programını açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'de 32. hafta müsabakalarının programını duyurdu. Maçlar 28 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'de 32. hafta müsabakalarına ilişkin programı açıkladı.
Trendyol 1. Lig'de 32. hafta maçlarının programı duyuruldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, mücadelelerin tamamı 28 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.
Daha önceki sezonlarda olduğu gibi ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren karşılaşmalar aynı gün ve saatlerde yapılacak.
Trendyol 1. Lig'de 32. hafta programı şu şekilde:
Göztepe - Gençlerbirliği
Giresunspor - Sakaryaspor
Ankara Keçiörengücü - Ümraniyespor
Tuzlaspor - Bodrum FK
Erzurumspor FK - Çorum FK
Kocaelispor - Bandırmaspor
Şanlıurfaspor - Eyüpspor
Boluspor - Altay
Adanaspor - Manisa FK - İSTANBUL