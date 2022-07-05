TFF; Tahkim, PFDK, Uyuşmazlık Çözüm ve Etik Kurulu talimatlarında değişiklikler yaptı

Kriterlerden biri toplamda 8 yıl ve üzeri TFF Hukuk Kurullarında görev yapmamış olmak

İstanbul DHA - TFF Yönetim Kurulu; Tahkim, Futbol Disiplin, Uyuşmazlık Çözüm ve Etik Kurulu talimatında değişiklik yapılmasına karar verdi.

TFF Yönetim Kurulu tarafından seçilecek Tahkim, Profesyonel ve Amatör Futbol Disiplin, Uyuşmazlık Çözüm ve Etik Kurulu başkanları ile asıl ve yedek üyelerinin taşıması gereken zorunlu ve tercih sebebi kriterler şöyle belirlendi:

Tercih sebebi kriterler;

(c) Üyelerden en az birinin kadın olması,

Demirören Haber Ajansı / Spor