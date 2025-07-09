Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemlik sistemine kulüplerin dahil olmasına yönelik Kulüpler Birliği Vakfı ile çalıştıkları konuda ilerleme sağladıklarını söyledi.

Ankara JW Marriott Oteli'nde gerçekleştirilen TFF Olağan Mali Genel Kurulu Toplantısı'ndaki konuşmasına Hacıosmanoğlu, şehitler için başsağlığı dileyerek başladı.

Liglerde 2024-2025 sezonunda şampiyonluk yaşayan kulüpleri tebrik eden İbrahim Hacıosmanoğlu, 18 Temmuz 2024'te göreve geldiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Üzerimizdeki kulüp formalarını çıkararak futbol ailesine layık olmaya çalıştık. Şeffaflıktan ödün vermedik. Futbolun gelişmesi için çalıştık. Altyapısı gelişmiş, mali yapısı güçlenmiş kulüp sayısının artmasını istiyoruz. Futbolumuz kavgadan değil nitelikli rekabetle olursa büyüyebilir. Sayın Cumhurbaşkanımız futbolumuzun uluslararası alanda hak ettiği yere gelmesi gerektiğini, tribünlerin kardeşlik içinde olmasını, centilmenlikten beslenen bir futbol kültürü olmasını istedi. Biz de işaret ettiği bu yolda adım atmak zorundayız."

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, yeni bir hakemlik sistemi için Kulüpler Birliği Vakfı'yla görüştüklerini dile getirdi.

Ortak akılla ilerlemenin önemine dikkati çeken Hacıosmanoğlu, "Daha iyiyi teklif etmeden eleştirmek katkı vermez. Eleştiri daha iyi bir teklif olursa anlam ifade eder. Kulüplere 'Gelin hakemlik sitemini size devredelim.' dedik. Danışma kurulu teklifi yaptık. Kulüpler Birliği'yle bu konuda çalışıyoruz, ilerleme sağladık." dedi.

Hacıosmanoğlu, genç hakemlerin önünü açtıklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçmişin tortularını, karanlıklarını futbolumuzdan temizleyeceğiz. Müsabakaların yüzde 70'ini genç hakemler yönetti. Hakemlerden herkes şikayet ediyor. Geçen sene ikinci yarının ortasından sonra hakemler daha iyi maç yönetiyor kanısı oldu. Herkesin bildiğini konuşalım. Hakem arkadaşlarımıza 'Bunlar 3 ayda gider, 3 olmazsa 6 ayda gider.' dediler. 3 ay da 6 ay da geçti yine gitmedik. Bunun süresini yaradan tayin eder. Hakem arkadaşlarımız, 'Biz başkana biat edeceğiz ama kalacak mı gidecek mi emin değiliz.' ifadesini kullandı. Aslında sihirli bir söz. Hakemlere kabahat bulmuyorum. İradelerini teslim etmişler ki başkana biat edersek ve bu adam giderse 'Bizi sattın evine git derler.' diyorlar. Arkadaşlara 'Genel kurul bize görevi verdi ama süreyi Allah tayin eder. Allah oturduğumuz yerde canımızı alırsa kalkarız, yanlış yapmadığımız sürece de kimse kaldıramaz.' dedim. Ben onlara 'Sizden bir biat istemiyorum, biat kültürü biz de yok.' dedim. Ben hakemlere sahaya girene kadar müdahale ederim ama girince edemem. Sahada şahsiyetlerini koruyacaklar, kimseye biat etmeden kuruma hizmet edecekler. Onlar da anladılar, 1 yılın dolmasına az kaldı bir yere gitmiyoruz. İnsani hataların dışında kasti hatalardan uzak dursunlar. Bunu yapmayan, art niyetli olan bizle beraber olmaz."

Türkiye'nin çok büyük bir futbol tesisi altyapısına sahip olduğunu vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Devletin büyük önem verdiği tesisleşme, büyük oranda tamamlanmışken bizler de daha fazla çalışıp çok daha başarılı olmak zorundayız. En temel hedefimiz bir futbol ikliminin zeminini oluşturarak herkesin rahat nefes aldığı adil futbol ortamı oluşturmak. Yönetim olarak hakkaniyetli bir yapıyla her kulübe eşit mesafede kaldık. Kurullar hiçbir kararını baskı altında kalmadan aldı. Takım formalarını çıkarıp Türk futbolunun gelişimi için hareket ettik." ifadelerini kullandı.

TFF, olarak UEFA ve FIFA'yla tarihte hiç olmadığı kadar üst seviyede iyi ilişkiler kurduklarını anlatan Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'yla ilgili, "Milli takımımız tarihinde ilk kez Uluslar A Ligi'ne yükseldi. 2026 Dünya Kupası'na katılmak hedefimiz. Milli başarının istikrarla gelmesini arzu ediyoruz. Montella ile 2028'e kadar bu anlamda sözleşmemizi uzattık. Avrupa'da mücadele ede kulüplerin başarısı kelebek etkisiyle milli takımımıza da yansıyacaktır. Avrupa'daki kulüplerimizden başarı bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan genel kurulda, kesinleşmiş hak mahrumiyetleriyle ilgili cezaların affedilmesinin gündeme alınmasına yönelik verilen önerge, Divan Başkanı Bayram Saral tarafından genel kurul yetkisinde olmadığı için kabul edilmedi.

TFF Olağan Mali Genel Kurulunda, 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 dönemlerine ait TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu ile denetleme kurulunun faaliyetleri ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi. 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 döneminin bütçesi de oybirliğiyle onaylandı ve genel kurul sona erdi.