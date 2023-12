TFF Başkanı Büyükekşi: 19 Aralık Salı günü tüm ligler başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunda gerekli değişikliklerin yapılmasında ve uygulanmasında bu süreçlerin paydaşı olarak yer alacağız. Ayrıca medyada futbol atmosferine zarar veren yayınlarla ilgili RTÜK ile yaptığımız iş birliği artarak devam edecektir. Bugün aldığımız kararla 19 Aralık Salı günü tüm ligler başlayacaktır" dedi.

Futbolun içinde şiddetin yerinin olmadığını belirten Büyükekşi, "Halil Umut Meler, bizim için sadece bir hakem değil. Uluslararası arenalarda kendisiyle iftihar ettiğimiz, gurur duyduğumuz bir hakemimiz. İyi bir aile babası. İyi bir insan… Bugün konuşacağımız hiçbir şey, hakemimiz zalimce tekmelenirken, iki elini başına siper ederek yerde sürüklendiği fotoğraftan daha fazla şey söyleyemez. Hepimizin temel misyonu, futbolu her şeyin önünde tutmak ve tüm paydaşların kendilerini güvende hissedecekleri bir alan olarak korumaktır. 11 Aralık Pazartesi akşamı oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rize spor maçında yaşananlar hiçbir şekilde kabul edilemez. Saha içinde veya saha dışında benzeri bir olaya sıfır tolerans göstereceğimizi, oyunun vazgeçilmez bir parçası olan hakemlerimize ve hakemlik müessesesine yapılacak hiçbir saldırı ya da orantısız baskıya hiçbir zaman izin vermeyeceğimizi hatırlatıyoruz" diye konuştu.

"ALLAH BİR DAHA BÖYLE ACILAR YAŞATMASIN"

Hakem Halil Umut Meler'in sağlık durumuyla ilgili bilgi veren TFF Başkanı, "Biliyorsunuz dün hastanede ziyaretine gittik. Doktorlarından bilgi aldım. Çok şükür iyileşiyor. Bugün taburcu oldu. 12 günlük bebeği Ege'ye ve ailesine kavuşuyor. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. İlk andan itibaren yakından ilgilenen ve talimatlarını veren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde, olayla ilgili hızla harekete geçen Gençlik ve Spor Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza, Adalet Bakanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ALDIĞIMIZ KARARLA 19 ARALIK SALI GÜNÜ TÜM LİGLER BAŞLAYACAK"

Yaklaşık 2 yıl önce göreve başladıklarını anımsatan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Futbolumuzun değerini düşüren tüm unsurları tespit etmiştik. Teşhis belliydi tedaviye hemen başladık. Bu süreçte kurşunlanma dahil saldırılara maruz kaldık. O gün nasıl Türk futbol ailesi ile birlik beraberlik içinde tek vücut olduysak bugün de kısır tartışmaları bir kenara bırakıp tek vücut olma zamanıdır. Olayın sorumluları hakkında yüce Türk adaleti gereğini yapmıştır. Yapmaya devam edecektir. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği olayla ilgili sevklerini yapmıştır. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), gereğini yaparak kararını perşembe günü açıklayacaktır. Disiplin talimatlarımızda devre arasında değişiklikler yapılacaktır. Bu gibi olayların tekrarının olmaması için hak mahrumiyeti ve para cezasına ek olarak ilave yaptırımlar getirilecektir. Bakanlıklarımızla görüşmelerimizde de hem fikir olunduğu gibi 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunda gerekli değişikliklerin yapılmasında ve uygulanmasında bu süreçlerin paydaşı olarak yer alacağız. Ayrıca medyada futbol atmosferine zarar veren yayınlarla ilgili RTÜK ile yaptığımız iş birliği artarak devam edecektir. Yönetim kurulumuzla tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelenmesi kararını almıştık. Bugün aldığımız kararla 19 Aralık Salı günü tüm ligler başlayacaktır."

"SAĞDUYU İLE BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE HAREKET ETMELİYİZ"

Futbolun paydaşlarının birlikte hareket etmesi gerektiğini anlatan Büyükekşi, "Birbirimizi şikayet etmek yerine bir olarak sağduyu ile birlik ve beraberlik içinde hareket ederek hep birlikte başarabiliriz. Türk futbolunun akıbeti için, geleceği için, atılması gereken adımları atmaya, çözülmesi gereken sorunları çözmeye ve tüm bunları camiamızla bir olarak yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca bu süreçte bize destek veren FIFA Başkanı Infantino, UEFA Başkanı Ceferin, FIFA Hakem Komitesi Başkanı Collina ve İngiltere Hakem Komitesi Başkanı Howard Webb'e de teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

MKE ANKARAGÜCÜ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINA İLİŞKİN CEZALARA PFDK KARAR VERECEK

Bir basın mensubunun "MKE Ankaragücü'ne puan silme cezası uygulanacak mı?" sorusuna Büyükekşi şu yanıtı verdi:

"Biliyorsunuz ki TFF'nin kurulları var. PFDK var, Tahkim Kurulu var. Hukuk kurulu başkanı her hafta maçlar oynandıktan sonra sevkleri yapıyor. TFF'nin bu konuda karar alma yetkisi yok. Yetki bağımsız olan PFDK'da. Onlar da yarın toplanacak, ilgili maddelerde sevkler yapıldı. Gerek izinsiz sahaya girilmesi gerek hakeme şiddet... MKE Ankaragücü Başkanımız ve yanındaki kişiler sevk edildi. MKE Ankaragücü sevk edildi. Yarın bunlar açıklanacak."

"MELER'İN 2024 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI'NDA GÖREV YAPMASINI BEKLİYORUZ"

Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hakemlerin resmi açıklamaları var. Hepimiz insanız. Önce bunu düşünmemiz lazım. İnsanların psikolojisi o günkü ruh halleri çok kötüydü. Bu kararı alırken gerek kamuoyunun gerek hakemlerin tutumlarıyla ilgili onlarla çalışma yaptık. Onlar da saygı gösterdiler. İnşallah hafta sonu burada bir kamp yapılacak. Psikolojilerinin eski hallerine gelmesine çaba harcanacak. Hepsi empati yapıyorlar. Türk futbol dünyasının paydaşları var. Hakemler, yöneticiler, futbolcular… Bunlar olmadan bir görev yapamıyorlar. Gerekenleri anlattık. Mutabık kaldılar. Halil Umut Meler gerek UEFA ve FIFA tarafından sevilen son derece saygıdeğer bir hakemimiz. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yapmasını bekliyoruz. Almanya'da hakemlerin başkanı olan Rosetti ile görüşme yaptım. Kendisini destekliyoruz. Öyle bir şey söz konusu değil. Radikal kararlar var. Kaybetmek kolay, desteklememiz lazım. Gerekli çalışmaları hep beraber yapacağız" diye konuştu.

Yaşanan olayın ardından güvenlikle ilgili araştırmaların da yapılacağını aktaran Büyükekşi, "Güvenlikle ilgili mutlaka bir şeyler, araştırmalar olacak. İçişleri bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda ne işimiz vardı? Güvenlikle ilgili her türlü kararın alınması talebimiz var. Kanunda değişiklik yapılması gerekiyor. Dün konuştuk. Adalet bakanımızla yaptığımız görüşmede dün itibarıyla çalışmalar başladı. Biz de işin parçasıyız. Kulüplerle de görüşeceğiz. Özel güvenlik var. Maliyeti kulüpler ödüyor. Bizim hedefimiz hakemler değil. Futbolculara, teknik adamlar saldırılar olabiliyor. Onların can güvenliğini korumamız gerek. Bu yüzden sıfır toleransımız var" dedi.

Büyükekşi, 16'ncı hafta karşılaşmalarının 10 Ocak 2024'te oynanacağını ve alt liglerdeki karşılaşma takviminin ise daha sonra duyurulacağını belirtti. TFF Başkanı, öte yandan 10 Ocak 2024'teki Ziraat Türkiye Kupası maçlarının ise başka tarihe alınacağını açıkladı.

"EKONOMİK OLARAK BÜYÜK SIKINTILARIMIZ VAR"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile dün de görüştüğünü anlatan Büyükekşi, "Bakanımızla beraber toplantıdan önce görüştük. Konunu dışında çok acil gündem maddelerimiz var. Ekonomik olarak büyük sıkıntılarımız var. Play-Off, yayın ihalesi gibi problemlerimiz var. Yabancı oyuncu sınırı gibi birçok konumuz var. Önümüzdeki günlerde bir araya gelip kararlaştıracağız."

"GEÇMİŞTE VERİLEN BİR ÖDÜL FARKLI BİR YÖNE KAYABİLİR"

Büyükekşi, MKE Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca'ya geçen yıl verilen Fair-Play ödülüyle ilgili olarak ise "Fair-Play ödülü yaklaşık 1 yıl önce verildi. Fair-Play ödülünü kişi çok iyi diye vermiyoruz. Orası da bağımsız bir kurum. İçinde üç profesör var. Kendi aralarında konuşuyorlar. İlk biz kurduk. Bunlar da kendi aralarında tartışacaklar. Gözden geçirecekler. Bir seferlik yapmamak lazım. Gerekiyorsa yapacaklar. Geçmişte verilen bir ödül farklı bir yöne kayabilir" dedi.

"HAKEMLERİ EŞLERİYLE BİRLİKTE MİSAFİR EDECEĞİZ"

Yaşananların milat olması gerektiğini aktaran Büyükekşi, "Böyle yaparak bir yere gidemiyoruz. Tam tersi hakemlerimiz de bir parçası bu oyunun. Hakemler olmadan maçlar olmuyor. Hakemler de tam tersini söylüyor. Siz bize destek vermiyorsunuz diyorlar. Kulüpler de hakemleri koruyorsunuz diyorlar. Her maçtan sonra suçlu ararsak bir yere gidemeyiz. Cumhurbaşkanımız 'Futbol, barış, dostluk ve kardeşlik' dedi. Futbolda küfredilmeyen, sahaya madde atılmayan maç yok. Her maçta küfürden dolayı takımlar PFDK'ya sevk ediliyor. Hakemler ve kulüplerle taraf olmamız mümkün değil. Kurallar olmalı yoksa bir şey yönetemezsiniz. Hakemler 1, 2, 3 veya 4 maç ceza alıyorlar. İletişim konusunda özgüvenlerini kaybetmemeleri lazım. Hakemleri buraya misafir edeceğiz. Eşleriyle birlikte misafir edeceğiz. Motive etmemiz gerek. Gerekli her desteği yapma konusunda yönetim kurulu karar aldı" değerlendirmesinde bulundu.

"HALİL HOCA, HAKEMLİĞİ BIRAKACAK DEMEK UYGUN DEĞİL"

Hakem Halil Umut Meler'i hastanede yönetim kurulu ile ziyaret ettiklerini ifade eden Büyükekşi, "İçişleri bakanımız, spor bakanımız oradaydı. İçişleri bakanımız Cumhurbaşkanımızla görüştürdü. Böyle bir ortamda 'Halil Hoca, hakemliği bırakacak mısınız?' demek uygun değil tabi. Real Madrid maçını yönetti. Çok iyi yönetti. Aradım tebrik ettim. Bu soruyu sormak hoş olmazdı. Benim aldığım elektrik herkes başına bir şey gelince en yakınlarının yanında olmak ister. 10 günlük bir yavrumuz var. İnsan olarak bunu düşünmemiz gerek. Az önce bahsettiği gibi. Gelirse onu da davet etmek gerekir. Onu kavramamız gerek, kollamamız gerek. Hakem olması da şart değil. Aynı şey kulüp başkanları için de geçerli. Birlikte başaracağız diyoruz. Bir daha böyle bir şey olacağını temenni etmiyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Kupası'nda görev almasını ümit ettiğimiz bir hakemimiz. Hakemlerimiz iyi maç yönetip hatalardan sıyrılırlar. Futbolcularımız daha az itiraz ederler. Bazı şeyleri empati yapmamız gerek. Başkan olurken de kulüplere söylemiştim. Ben de sizin gibi damdan düştüm. Sorunlarınızı biliyorum. Gaziantep FK'da yaptığım başarı ve başarısızlıktan sorumluydum. Şimdi de aynı şekilde. Türk futbolunu başarı başarısızlığı hakkında konuşuyorum. Biz bir kurulun paydaşı, federasyonu değiliz. Bütün paydaşlar son derece değerli, hepsinin adaletini, hakkını, hukukunu korumamız gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.