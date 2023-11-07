Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan maçlar sonrası 5 Süper Lig kulübü ile Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF, 5 Süper Lig kulübü ve Mert Hakan Yandaş'ı PFDK'ya sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan maçlar sonrası 5 Süper Lig kulübü ile Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ve Gaziantep FK kulüpleri "çirkin ve kötü tezahüratı", Fenerbahçe ve Kayserispor "saha olayları", Antalyaspor, "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Hatayspor, Samsunspor maçında "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle; Hataysporlu futbolcu Joelson Mendes Fernandes'in "hakareti" nedeniyle disipline gönderildi.

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Şumudica, "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle ve Fenerbahçe Kulübü idarecisi Emir Hulusi Yolaç'ın Trabzonspor müsabasındaki "hakareti" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği açıklandı. - İSTANBUL