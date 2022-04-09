TFF 3. Lig 2. Grup'ta 33. hafta maçları oynandı
AA - Ercan Doğan - Spor
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TFF 3. Lig 2. Grup'ta 33. hafta maçları oynandı.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta 33. hafta maçları oynandı.
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
Siirt İl Özel İdaresispor-Beyoğlu Yeni Çarşıspor: 2-1
Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Kuşadasıspor: 2-1
Kızılcabölükspor-68 Aksaray Belediyespor: 0-0
Kalecik Futbol Kulübü-Yomraspor: 4-0
52 Orduspor FK- Çarşambaspor : 2-2
İskenderunspor- Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 2-0
Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK-Bitexen Düzcespor: 4-0
Bayrampaşa-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 2-0
Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü-Darıca Gençlerbirliği: 2-1
AA / Ercan Doğan - Spor