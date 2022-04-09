TFF 3. Lig 2. Grup'ta 33. hafta maçları oynandı - Haberler

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TFF 3. Lig 2. Grup'ta 33. hafta maçları oynandı

AA - Ercan Doğan - Spor
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TFF 3. Lig 2. Grup'ta 33. hafta maçları oynandı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 33. hafta maçları oynandı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 33. hafta maçları oynandı.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

Siirt İl Özel İdaresispor-Beyoğlu Yeni Çarşıspor: 2-1

Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Kuşadasıspor: 2-1

Kızılcabölükspor-68 Aksaray Belediyespor: 0-0

Kalecik Futbol Kulübü-Yomraspor: 4-0

52 Orduspor FK- Çarşambaspor : 2-2

İskenderunspor- Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 2-0

Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK-Bitexen Düzcespor: 4-0

Bayrampaşa-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 2-0

Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü-Darıca Gençlerbirliği: 2-1

AA / Ercan Doğan - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Malatya Yeşilyurt, Kızılcabölükspor, Çarşambaspor, Spor, Haberler

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