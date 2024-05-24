TBF'den Galatasaray ve Karşıyaka'ya ceza

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Galatasaray Ekmaslı basketbolcular Buğrahan Tuncer'e 3, Göksenin Köksal'a da 1 maç men cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamaya göre Disiplin Kurulu, Galatasaraylı basketbolcular Buğrahan Tuncer'e 3 maç men ve 87 bin 500, Göksenin Köksal'a da 1 maç men ve 87 bin 500 lira para cezası verildi.

Kurul, Karşıyaka Kulübü'ne de 1 maç seyircisiz oynama ve 595 bin 156 lira para cezası verildiğini duyurdu.