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Tavşanlı Karate Takımı Türkiye Şampiyonasına Hazırlanıyor

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan Karate takımı, Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor. Kulüp, son iki yıldır genel klasmanda ikincilik elde etme başarısını sürdürüyor ve bu yıl da ülkemizi farklı ülkelerde temsil etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Karatede Türkiye şampiyonasına hazırlanılıyor.

2018 Yılından bu yana 30 farklı şehirde ve İtalya, Slovenya ile birlikte 7 farklı ülkede madalyalar kazanan kulüp, son iki yıldır 400 kulüp arasında genel klasmanı ikincilikle tamamlama başarısını sürdürüyor.

Tavşanlı Karate Okulu ve Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü Karate Takımları olarak, bu yıl da ülkemizi farklı ülkelerde temsil etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Beden Eğitimi ve Karate antrenörü Mustafa Oğulcan Alımcı, Türkiye şampiyonası öncesi Kapalı Spor Salonunda antrenmanları gerçekleştirdiklerini belirterek şunları söyledi: "Şu an burada Tavşanlı Spor Salonunda, Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü ve Tavşanlı Karate Okulu Spor Kulübü sporcularının Türkiye Şampiyonası öncesi hazırlık antrenmanındayız. Sporcularımız burada yaklaşık 10 gün sonra gidecekleri ve eğer belli bir başarıyı elde ederlerse milli takımda ülkelerini temsil edecekleri Türkiye şampiyonasına hazırlanıyorlar. Yarışma Adana'da yapılacak ve orada 15 sporcu ile katılacağız. Bu 15 sporcumuz geçtiğimiz sene Türkiye derecesi olan sporcularımız. Şu antrenman yapıyoruz, maç simülasyonu etkinliği yapıyoruz. Buradan sonra kalan zamanımızda yine kendi dojomuzda kendi salonumuzda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Romanya'da yapılacak Balkan şampiyonasında ve Gençlik liglerinde geçen sene olduğu gibi temsil etmek." - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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