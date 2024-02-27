Üye Girişi
Haberler

Tatvan Gençlik Merkezi'nde açılan kort tenis kursu yoğun ilgi görüyor

Güncelleme:

Bitlis'in Tatvan ilçesinde gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak ve spor dallarına yönlendirmek amacıyla açılan kort tenis kursu büyük ilgi görüyor. Tatvan Gençlik Merkezi, gençlere ücretsiz olarak tenis kursları sunuyor.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Gençlik Merkezinde gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak ve ilgi duydukları spor dallarına yönlendirmek amacıyla açılan kort tenis kursu yoğun talep görüyor.

Gençlerin ve çocukların zararlı alışkanlıklara bulaşmaması ve vakitlerini verimli kullanmaları için farklı kursları açan Tatvan Gençlik Merkezi, bu kurslardan da ücret talep etmiyor. Her yaştan vatandaşın ilgi duyduğu kurslara, yoğun katılım sağlanıyor. Spora ilgi duyan ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen gençlere, Tatvan Gençlik Merkezinde deneyimli eğitmenler tarafından ücretsiz kurslar veriliyor.

8 yıldır tenis eğitmenliği yapan ve bu alanda başarılar elde eden Tenis Antrenörü Saffet Aksoy, "Haftanın 3 günü gençlik merkezinde bulunan salonumuzda eğitimlerimiz var. 36 öğrencimizle antrenmanlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu sene ki hedeflerimiz Türkiye finaline ve okul sporlarında finale gitmektir. Bizlere destek veren herkese çok teşekkür ederim" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlik Bitlis Tatvan Tenis Spor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

SON DAKİKA | Deprem mi oldu? Deprem nerede hissedildi? Mehmet Hilmi Güler kimdir? AK Parti Ordu Belediye Başkan adayı Mehmet Hilmi Güler kimdir, kaç yaşında? Çanakkale'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! Çanakkale'de kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi Yakup Üçüncüoğlu kimdir? AK Parti Sinop Belediye Başkan adayı Yakup Üçüncüoğlu kimdir? Mehmet Yarka kimdir? AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka kaç yaşında, nereli? Muhammed Salih Karaynir kimdir? HÜDA PAR Kırklareli Belediye Başkan Adayı Muhammed Salih Karaynir kaç yaşında, nereli? Annesinin başını sokağa atan Ali Sayan ne ceza aldı? Savunmasında ne dedi? Özgür Özel'in memleketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine kaç kişi katıldı? Fırat Görgel kimdir? AK Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı Fırat Görgel kimdir? Ramazan ayında hangi ibadetler yapılır? Ramazan ayında çekilecek tesbihler ve zikirler 2024! Hamza Dağ kimdir? AK Parti İzmir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ kaç yaşında, nereli? Yasin Dursun kimdir? HÜDA PAR Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Yasin Dursun kaç yaşında, nereli? Özkan Çetinkaya kimdir? AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya kaç yaşında, nereli? Zahir Keleş kimdir? HÜDA PAR Kastamonu Belediye Başkan Adayı Zahir Keleş kaç yaşında, nereli? Şükrü Başdeğirmen kimdir? AK Parti Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title