Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü başladı
İhlas Haber Ajansı - Hüseyin Çanlı - Spor
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- Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü başladı Edirne'de 661.'si gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü başladı.
- Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü başladı
EDİRNE - Edirne'de 661.'si gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü başladı.
Edirne'de 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün müsabakalarında Sarayiçi Er Meydanı'nda cazgırın anonslarıyla pehlivanlar güreş tuttu. Minik 1 boy 4 tur müsabakaları ile başlayan güreşlerde öğleden sonra başpehlivanlar kura çekiminin ardından eşleriyle güreş tutacaklar.
İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Spor