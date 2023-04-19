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Taha Akgül 10. kez Avrupa şampiyonu

Taha Akgül 10. kez Avrupa şampiyonu

Spor Haberleri

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 125 kilo finalinde Taha Akgül, Gürcü rakibi Geno Petriashvili'yi 9-4 mağlup ederek 10. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 125 kilo finalinde Taha Akgül, Gürcü rakibi Geno Petriashvili'yi 9-4 mağlup ederek 10. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de devam eden Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mindere çıkan Taha Akgül tarih yazdı. Çeyrek finalde Azerbaycanlı Giorgi Meshvildishvili'yi 3-1 yenen Akgül, yarı finalde de Gürcü Miriani Maisuradze'yi teknik üstünlükle geçerek adını finale yazdırdı. Finalde Gürcistan'dan Geno Petriashvili ile karşılaşan şampiyon güreşçi Akgül, rakibini 9-4 yenerek altın madalyanın sahibi oldu ve kariyerinin 10. Avrupa şampiyonluğunu elde etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hırvatistan Taha Akgül Spor Haberler

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