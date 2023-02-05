Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Beşiktaş: 0 (İlk yarı) Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında DG Sivasspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında DG Sivasspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 23. dakikada Caicedo'nun sol çaprazdan ceza sahası içerisine ortasında topu aşan Saiz'ın vuruşunda direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0 29. dakikada Tayfur'un pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Aboubakar kaleyi hedef aldı fakat meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 33. dakikada N'Koudou'nun ortasında ceza sahası içinde Aboubakar'ın topu kafa vuruşuyla meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti. Stat: Yeni 4 Eylül Hakemler: Zorbay Küçük DG Sivassapor: Ali Şaşal xx, Goutas xx, Caner xx, Erdoğan xx, Uğur xx, Hakan xx, Cofie xx, Charisis xx, Saiz xxx, Caicedo xxx (Angelski dk. 36 x), Gradel xx Yedekler: Emre, Muammer, Appindangoye, Camara, Emre, Musa, Keita, Ziya, Mehmet Teknik Direktör: Rıza Çalımbay Beşiktaş: Mert xx, Rosier xx, Welinton xx, Saiss xx, Masuaku xx, Tayfur xx, Necip xx, Hadziahmetovic xx, Cenk xx, N'Koudou xx, Aboubakar xx Yedekler: Ersin, Tayyip, Dele Alli, Hutchinson, Emrecan, Kerem, Ghezzal, Berkay, Muleka, Cengiz Teknik Direktör: Şenol Güneş Gol: Saiz (dk. 23) (Sivasspor) Sarı kartlar: Cofie (DG Sivasspor), Masuaku (Beşiktaş) - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Sivasspor Beşiktaş Spor Haberler

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