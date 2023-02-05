Üye Girişi
Haberi Paylaş

Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında DG Sivasspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında DG Sivasspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

23. dakikada Caicedo'nun sol çaprazdan ceza sahası içerisine ortasında topu aşan Saiz'ın vuruşunda direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

29. dakikada Tayfur'un pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Aboubakar kaleyi hedef aldı fakat meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

33. dakikada N'Koudou'nun ortasında ceza sahası içinde Aboubakar'ın topu kafa vuruşuyla meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Zorbay Küçük

DG Sivassapor: Ali Şaşal xx, Goutas xx, Caner xx, Erdoğan xx, Uğur xx, Hakan xx, Cofie xx, Charisis xx, Saiz xxx, Caicedo xxx (Angelski dk. 36 x), Gradel xx

Yedekler: Emre, Muammer, Appindangoye, Camara, Emre, Musa, Keita, Ziya, Mehmet

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Beşiktaş: Mert xx, Rosier xx, Welinton xx, Saiss xx, Masuaku xx, Tayfur xx, Necip xx, Hadziahmetovic xx, Cenk xx, N'Koudou xx, Aboubakar xx

Yedekler: Ersin, Tayyip, Dele Alli, Hutchinson, Emrecan, Kerem, Ghezzal, Berkay, Muleka, Cengiz

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Gol: Saiz (dk. 23) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Cofie (DG Sivasspor), Masuaku (Beşiktaş) - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sivasspor Beşiktaş Spor Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title