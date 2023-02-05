Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında DG Sivasspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında DG Sivasspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
23. dakikada Caicedo'nun sol çaprazdan ceza sahası içerisine ortasında topu aşan Saiz'ın vuruşunda direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
29. dakikada Tayfur'un pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Aboubakar kaleyi hedef aldı fakat meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
33. dakikada N'Koudou'nun ortasında ceza sahası içinde Aboubakar'ın topu kafa vuruşuyla meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Zorbay Küçük
DG Sivassapor: Ali Şaşal xx, Goutas xx, Caner xx, Erdoğan xx, Uğur xx, Hakan xx, Cofie xx, Charisis xx, Saiz xxx, Caicedo xxx (Angelski dk. 36 x), Gradel xx
Yedekler: Emre, Muammer, Appindangoye, Camara, Emre, Musa, Keita, Ziya, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Beşiktaş: Mert xx, Rosier xx, Welinton xx, Saiss xx, Masuaku xx, Tayfur xx, Necip xx, Hadziahmetovic xx, Cenk xx, N'Koudou xx, Aboubakar xx
Yedekler: Ersin, Tayyip, Dele Alli, Hutchinson, Emrecan, Kerem, Ghezzal, Berkay, Muleka, Cengiz
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Gol: Saiz (dk. 23) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Cofie (DG Sivasspor), Masuaku (Beşiktaş) - SİVAS