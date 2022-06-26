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Son dakika haberi: Galatasaray Nef Basketbol Takımı, Mahir Ağva'yı transfer etti

AA - Ercan Çakar - Spor
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Son dakika haberi: Galatasaray Nef Basketbol Takımı, Mahir Ağva'yı transfer etti

Son dakika haber... Galatasaray Nef Basketbol Takımı, son iki sezonu Pınar Karşıyaka'da geçiren uzun oyuncu Mahir Ağva'yı kadrosuna dahil etti.

Galatasaray Nef Basketbol Takımı, son iki sezonu Pınar Karşıyaka'da geçiren uzun oyuncu Mahir Ağva'yı kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Mahir Ağva ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Yeni oyuncumuza 'Galatasaray ailesine hoş geldin' diyor, aynı zamanda 26 Haziran doğum günü olan oyuncumuza başarılarla dolu nice seneler diliyoruz." denildi.

Almanya'da yaşayan Türk bir ailenin çocuğu olarak 1996'da Reutlingen'de dünyaya gelen Mahir Ağva, bazı Alman takımlarında oynadıktan sonra kariyerine Türkiye'de devam etti.

Mahir Ağva, 2019-20 sezonunda Darüşşafaka, geride kalan iki sezon da Pınar Karşıyaka'da forma giydi.

AA / Ercan Çakar - Spor

Galatasaray basketbol Ağva Nef Spor Haberler Son Dakika

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