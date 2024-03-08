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Sivasspor, Alanyaspor'u yenerek yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, Corendon Alanyaspor'u yenerek 6 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirmeyi hedefliyor. Sivasspor, Bitexen Antalyaspor'un ardından 9. sırada yer alıyor ve Alanyaspor maçını kazanarak puan cetvelinde üst sıralara tırmanmak istiyor. Teknik Direktör Bülent Uygun, takıma destek çağrısında bulunarak taraftarların maça gelmelerini istedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, Corendon Alanyaspor'u yenerek 6 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirmeyi hedefliyor.

Süper Lig'de geride kalan haftalarda topladığı 38 puanla aynı puana sahip Bitexen Antalyasppor'un ardından 9. sırada yer alan Sivasspor, 29. haftada Alanyaspor'u konuk edecek.

Son olarak 24 Ocak'ta deplasmanda Bitexen Antalyaspor'a 2-1 yenilen kırmızı-beyazlı ekip, bu mücadelenin ardından ligde 6 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Bu periyotta sahasında Beşiktaş'ı 1-0 yenen, dış sahada MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan, evinde Çaykur Rizespor'u 1-0'la geçen Sivas ekibi, Atakaş Hatayspor deplasmanından 1-1'lik skorla döndü. İç sahada Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup etti, İstanbul'da Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı.

Yenilmezlik serisi yakaladığı 6 haftada 12 puan toplayan Sivasspor, Alanyaspor'u da yenerek hem yenilmezlik serisini sürdürmek hem de puan cetvelinde üst sıralara tırmanmak istiyor.

Uygun'dan taraftara destek çağrısı

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin boyu kısaldıkça takımların çok daha zor süreçlere girdiğini söyledi.

Her puanın öneminin daha da arttığını dile getiren Uygun, bütün takımların puan ya da puanlar için sahada varını yoğunu ortaya koyduğunu vurguladı.

Bu nedenle ligin 28. haftasında Kasımpaşa deplasmanından aldıkları bir puanın kendileri için çok değerli olduğunun altını çizen Uygun, "Bu puan bizi morallendirdi. Kendi seyircimiz önünde Alanyaspor maçını kazanarak bir an önce tehlikeli bölgeden yukarılara doğru tırmanışımızı devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Uygun, son haftalarda yakaladıkları yenilmezlik serisini de sürdürmek istediklerini ifade ederek, yeni transferlerin form grafiğinin her geçen gün yükseldiğini ve takımımdan çok memnun olduğunu belirtti.

Takımdaki eksik futbolcularla ilgili de bilgi veren Uygun, "Burak Kapacak ve Bartuğ Elmaz'ın sakatlıkları devam ediyor. Alanyaspor karşısında şu an için başka eksiğimiz yok. Takım olarak hafta sonu oynayacağımız karşılaşmaya hazır olduğumuzu söyleyebilirim." diye konuştu.

Taraftara takımlarına destek olmaları çağrısında bulunan Uygun, "Taraftarımızın tüm tribünleri doldurmasını istiyoruz. Onların tekrar tribündeki eski günlerine dönmelerini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sivas ziyaretine de değinen Uygun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı burada ağırlamak mutluluk verici. Kendi tasarladığımız, Sivasspor'un 25 futbolcusunun imzaladığı formayı hediye ettik. Sivasspor'a başarılar diledi. Sivasspor ile ilgili sohbet ettik." dedi.

Kaynak: AA / Spor

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