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Sivas haber | Sivasspor-Alanyaspor maçının VAR hakemi Emre Malok

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Sivas haber | Sivasspor-Alanyaspor maçının VAR hakemi Emre Malok

Sivas habere göre Sivasspor'un bugün sahasında oynayacağı Alanyaspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Emre Malok oldu.

Sivasspor'un bugün sahasında oynayacağı Alanyaspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Emre Malok oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor, Alanyaspor'u konuk edecek. Saat 19.15'te başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını İlker Takpak ve Hakan Karabalcık yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Emre Malok oturacak. Malok'a, AVAR olarak Özgür Yankaya eşlik edecek.

(Oğuzhan Sarzep /İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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