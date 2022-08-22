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Sivas gündem: Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

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Sivas gündem: Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Edinilen Sivas gelişmesine göre Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında DG Sivasspor, Alanyaspor'u ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında DG Sivasspor, Alanyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi ekip Sivas'ın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Ferhat'ın ceza sahası içerisine gönderdiği topa Eduardo kafası ile dokundu. Top az farkla üsten dışarı çıktı.

10. dakikada N'jie'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Hasan kaleyi hedef aldı. Kaleci Runarsson topu çıkartmayı başardı.

33. dakikada Ferhat'ın ceza sahası içerisine gönderdiği topu Cadeias kaleye göndermek istedi, defansa çarparak geri döndü. Bu kez Eduardo şansını denedi Ali Şaşal'ın çıkarttığı topu Appindangoye uzaklaştırmayı başardı.

45. dakikada Runarsson'un Yatabare'ye müdahalesi ile hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktada topun başına geçen Gradel'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Ümit Öztürk xx, İlker Takpak xx, Hakan Karabalçık xx

DG Sivasspor: Ali Şaşal xx, Appindangoye xxx, Caner xx, Murat xx, Uğur xx, Harisis xx, Keita xx, Hakan xx, N'jie xx, Gradel xx, Yatabare xx

Yedekler: Muammer, Goutas, Robin Yalçın, Erdoğan, Angielski, Ulvestad, Ziya, James, Mehmet, Kubilay

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Alanyaspor: Runarsson xx, Fatih xx (Yusuf dk. 20 xx), Furkan xx, Balkovec xx, Lusamba xx, Fer xx, Candeias xx, Pereira xx, Ferhat xx, Efkan xx, Eduardo xx

Yedekler: Yusuf, Ahmet, Erencan, Mevlija, İsmail, Çağan, Oğuz, Tayfur, Doumbia

Teknik Direktör: Felipe Sanchez Mateos

Goller: Gradel (dk.45 pen.) (DG Sivasspor)

(Oğuzhan Sarzep - Mustafa Kurtulan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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