Şenol Güneş: Oyuncularım ellerinden gelen gayreti gösterdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Neftçi Bakü karşısında yapılan değişikliklerle oyunun hakimiyetini ele aldıklarını ve iyi bir akşam geçirdiklerini söyledi. Güneş ayrıca, Dinamo Kiev maçına odaklandıklarını ve kadroda değişiklik yapacaklarını belirtti.

- Şenol Güneş : "Bizim için iyi bir akşam oldu"

İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Neftçi Bakü karşısında ikinci yarı yaptıkları değişikliklerle oyunun hakimiyetini ele aldıklarını söyleyerek, "Oyuncularım ellerinden gelen gayreti gösterdi. Taraftar da çok büyük destek verdi. Bizim için iyi bir akşam oldu" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Beşiktaş, sahasında Neftçi Bakü'yü 2-1 mağlup ederek adını play-off turuna yazdırdı ve Dinamo Kiev'in rakibi oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Neftçi'nin iyi oyuncuları var ama sezon başı olduğu için takımlarda istenilen performans yakalanamayabilir. Biz orada 75 dakika oyuna hakimdik. Rakibi çıkarmadan goller bulduk. Sonra oyunu rakibe vermiştik. Burada iyi başladık. Hücumda etkinliğimiz yoktu. Muleka'nın pozisyonu vardı. Ama az pozisyonumuz vardı. Rakibin çıktığı pozisyonda golü yedik. İkinci yarıda tamamen oyuna hakimdik, golleri bulduk. Sezon başında belli oyuncular form yakaladı, bazı oyuncularımız istenilen seviyeye gelemedi. Genç oyuncularımız iyiydi. Şimdi Dinamo Kiev maçına bakacağız. Çok daha farklı bir maç oynayacağız. Umarım Kiev'i yenip turu geçeriz. 3 günde bir maç yapacağız. O yüzden kadroda değişiklik yapmak istiyorum. Gelen oyuncular ve diğer oyunculardan katkı bekliyoruz. Oyuncularım ellerinden gelen gayreti gösterdi. Taraftar da olağanüstü destek verdi. Bizim için iyi bir akşam oldu" ifadelerini kullandı.

"Alınan her oyuncudan memnunuz"

Neftçi Bakü karşısında Amartey ve Onana'nın performansının sorulması üzerine Güneş, "Alınan her oyuncudan memnunuz. Ama form yakalamak başka bir şey. Ayrı çalışan oyuncular takım oyunu içerisinde farklı verim verebilir. O yüzden sezon başında oyuncuları eleştirmek istemiyorum. Dar kadroda olan oyuncular Almanya'da iyi çalıştılar. Amartey de Onana da elinden geleni gösterdi. Rebic de iyi bir oyuncu ama şu anda düşüncemin gerisinde. Oyuncuların kalitesini karakterini tartışmaya gerek yok" şeklinde konuştu.

"Hem savunma hem hücumu iyi yapmamız gerekiyor"

Yeni sezonda şu ana kadar oynadıkları müsabakalarda ilk kez geriye düştüklerinin hatırlatılması üzerine tecrübeli çalıştırıcı, "Geriye de düşebiliriz. Hem savunma hem hücumu iyi yapmamız gerekiyor. Hücumda daha fazla pozisyon üretmek ve rakibin çıktığı pozisyonda gol yememiz gerekiyordu. Oyuncu değişikleriyle kalite farkı da ortaya çıkıyor. Muleka'nın kaçırdığı gol var. İkinci yarıda iyiydik. Son bölümde gereksiz ortalar, hamleler yapıldı. Takımda olumsuz bir taraf görmüyorum" diye konuştu.

"Maaşlar ödenmezse camiaların işi zor olur"

Kulüplerin yürüyebilmesi için ekonomik olarak iyi kararlar alınıp, uygulanabilmesi gerektiğini dile getiren Güneş, "Maaşlar ödenmezse camiaların işi zor olur. Ben Beşiktaş'a geldiğimden beri hiçbir personelin ödemesinde bir aksama yok. Bu dengeler bozulduğu zaman futbol oynanmaz. 'Bana oyuncu ekonomik sorunla gelmesin, gerisi bende' diyorum hep. Ekonomik sıkıntılar da var ama herkes para dağıtıyor gibi Arap ülkelerinin de etkisi var" cümlelerine yer verdi.