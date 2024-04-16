Şanlıurfaspor, Teksüt Bandırmaspor maçında galibiyeti kaçırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'da futbol şube sorumlusu Adnan Yükselir, iç sahada Teksüt Bandırmaspor ile yaptıkları ve 1-1 berabere kaldıkları maçta galibiyeti kaçıran taraf olduklarını belirtti.

Yükselir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Teksüt Bandırmaspor ile oynadıkları maça galibiyet parolasıyla hazırlandıklarını kaydetti.

Maçın ilk yarısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ve soyunma odasına 1-0 geride girdiklerini aktaran Yükselir, şöyle konuştu:

"Güçlü rakibimiz Bandırma karşısında takımımızın mücadelesinden memnunum. İlk yarı rakip bize göre daha iyiydi ve neticesinde de golü buldular. İkinci yarının başlarında Paixao'nun penaltıdan attığı golle durumu 1-1 yapmayı başardık. Golden sonra hızlı ataklardan bulduğumuz gol pozisyonlarını değerlendiremedik. İkinci yarıda girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilsek maçtan çok rahat 3 puanla ayrılabilirdik. Sağlık olsun, güçlü rakibimizden alınan bir puan da bizim için çok kıymetli. Çünkü artık ligin sonuna doğru alınan her puan önemli hale geldi. Ama galibiyeti kaçırdığımıza üzülüyoruz. Haftaya Bodrum FK ile deplasmanda oynayacağımız maçtan puan veya puanlarla ayrılmak istiyoruz. Takımıma güveniyorum, inşallah ligde kalacağız."